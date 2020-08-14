Убийство Энди Картрайта: появилась версия об отравлении рэпера

Подозреваемая в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал могла отравить своего мужа сильнодействующим медицинским препаратом перед тем, как его расчленить.

Полицейские нашли в гаджетах женщины запросы в поисковых системах о лекарствах, которые используют люди, больные сахарным диабетом. Однако ни у Марины, ни у Александра не было такого диагноза, пишет издание "Невские новости".

Среди побочных эффектов этого препарата указана гипогликемическая кома – когда в организме резко снижается концентрация глюкозы и человек теряет сознание. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, есть риск летального исхода.

Энди Картрайт и его жена Марина Кохал

Отметим, что оперативники пока не знают, каким образом эти лекарства могли попасть в организм рэпера, ведь желудок среди остатков Юшко так и не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа от передозировки наркотиков, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.

Однако в полиции опровергли версию Кохал. Первичный анализ не выявил наркотиков в организме умершего рэпера.

Также стало известно, что Кохал расчленяла мужа вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находился их с музыкантом 2,5-летний ребенок.

СМИ распространили информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.

Впоследствии в прессе заявили, что Кохал во время допроса признала свою вину в убийстве мужа. Позже адвокат подозреваемого Ирина Скурту заявила журналистам, что ее клиентка вины не признавала.

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