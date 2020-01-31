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31 января • обновлено в 13:35
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"Упал на снег и истекал кровью": убийство 16-летней звезды "Ералаша" попало на видео

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Убийство 16-летнего актера из Волгограда, который снимался в детском комедийном проекте "Ералаш", попало на камеры видеонаблюдения, установленных на фасадах ближайших киосков.

Соответствующие кадры были опубликованы в сети. На них видно, как две компании вышли из узкого "коридора" между ларьками, после чего между 16-летним парнем и его соперником завязалась ссора. Звезда "Ералаша" первым нанес удар своему оппоненту, они начали драться и убежали в сторону соседних павильонов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Упал на снег и истекал кровью": убийство 16-летней звезды "Ералаша" попало на видео

gazeta.ru

"Упал на снег и истекал кровью": убийство 16-летней звезды "Ералаша" попало на видео
Новости
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Спустя несколько минут подозреваемый в убийстве, который по информации СМИ ударил 16-летнего парня ножом в шею, вместе со своими друзьями убежал с места преступления. Тем временем истекающий кровью подросток сбросил из себя куртку и упал на снег. К слову, на помощь мальчику не пришел ни один из прохожих.

"Упал на снег и истекал кровью": убийство 16-летней звезды "Ералаша" попало на видео
"Упал на снег и истекал кровью": убийство 16-летней звезды "Ералаша" попало на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, советская и российская актриса Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", умерла в Москве в возрасте 79 лет.

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Автор
Кристина Долматова
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a alexeyon
a alexeyon
жаль мальчика..
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