"Упал на снег и истекал кровью": убийство 16-летней звезды "Ералаша" попало на видео

Убийство 16-летнего актера из Волгограда, который снимался в детском комедийном проекте "Ералаш", попало на камеры видеонаблюдения, установленных на фасадах ближайших киосков.

Соответствующие кадры были опубликованы в сети. На них видно, как две компании вышли из узкого "коридора" между ларьками, после чего между 16-летним парнем и его соперником завязалась ссора. Звезда "Ералаша" первым нанес удар своему оппоненту, они начали драться и убежали в сторону соседних павильонов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

gazeta.ru

Спустя несколько минут подозреваемый в убийстве, который по информации СМИ ударил 16-летнего парня ножом в шею, вместе со своими друзьями убежал с места преступления. Тем временем истекающий кровью подросток сбросил из себя куртку и упал на снег. К слову, на помощь мальчику не пришел ни один из прохожих.

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