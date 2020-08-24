У звезды росТВ Малышевой в США родилась внучка

Российская ведущая программ о здоровье Елена Малышева в третий раз стала бабушкой – у телезвезды родилась внучка.

Девочка появилась на свет в США, где уже много лет живет старший сын Малышевой Юрий. О пополнении в семье телеведущая написала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новорожденную назвали Анной. Малышева отметила, что очень ждала рождения внучки, так как это первая девочка в их семье. У ведущей также же есть два внука: Игорь (5 лет) и Артур (2 года).

У Малышевой родилась внучка Instagram Елены Малышевой

"В нашей семье большая радость. У нас родилась внучка. Первая девочка в нашей семье. Добро пожаловать, Анечка! Пусть этот мир будет добр к тебе. У тебя два старших брата! Они всегда будут тебя защищать!" – высказалась звезда росТВ.

Также Малышева показала трогательное видео с внуками и поблагодарила всех за поздравления.

"Твой старший брат написал тебе письмо. Ему 5,5 лет, и он уже умеет писать. Младший брат пока не пишет и называет тебя "Няня". Мы уверены, что вы все будете самыми лучшими друзьями. Любим вас всех! Спасибо всем, кто меня поздравил и поздравит еще. Я действительно счастлива", – подытожила ведущая.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала коронавирус COVID-19 чудом. Так она ответила на вопрос во время прямого эфира об опасности нового китайского вируса.

Также она заявила, что COVID-19 надо благодарить за то, что им почти не заражаются дети и смертность у несовершеннолетних от инфекции крайне низкая.

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