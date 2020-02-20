У звезды "Гарри Поттера" диагностировали рак

У британской актрисы Джули Уолтерс, которая известна многим по роли Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, обнаружили рак третьей стадии.

Об этом сообщает издание BBC.

Джули Уолтерс Getty

По словам Джули, она обратилась к врачу с расстройством желудка и "легким дискомфортом", а спустя время к симптомам добавились боли в животе, изжога и рвота.

Врачи нашли у актрисы две опухоли в толстой кишке. О диагнозе артистка узнала 18 месяцев назад. Джули признается, что была на съемках фильма в тот момент, когда врачи с ней связались и сообщили результаты обследования.

"Я сначала подумала, что это все глупости и они, скорее всего, допустили ошибку. Я не могла в это поверить", – говорит Уолтерс.

Джули Уолтерс в фильме "Гарри Поттер" кадр из видео

О своем диагнозе актриса сообщила супругу:

"Я никогда не забуду его лицо. Слезы навернулись на его глаза".

Джули Уолтерс Getty

Джули сделали операцию, во время которой вырезали пораженную область. После этого звезда прошла курс химиотерапии.

Джули Уолтерс в фильме "Гарри Поттер" кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 48-летняя голливудская актриса Шэннен Доэрти, которая прославилась благодаря сериалам "Беверли Хиллз" и "Зачарованные", рассказала о том, что у нее диагностировали рак груди четвертой стадии.

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