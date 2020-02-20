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20 февраля • обновлено в 15:56
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У звезды "Гарри Поттера" диагностировали рак

3.1т
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У британской актрисы Джули Уолтерс, которая известна многим по роли Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, обнаружили рак третьей стадии.

Об этом сообщает издание BBC.

Джули Уолтерс

Джули Уолтерс

Getty

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"Смотрят, как на мертвеца": больная раком звезда "Беверли-Хиллз" Шеннен Доэрти выплеснула свою боль

По словам Джули, она обратилась к врачу с расстройством желудка и "легким дискомфортом", а спустя время к симптомам добавились боли в животе, изжога и рвота.

Врачи нашли у актрисы две опухоли в толстой кишке. О диагнозе артистка узнала 18 месяцев назад. Джули признается, что была на съемках фильма в тот момент, когда врачи с ней связались и сообщили результаты обследования.

"Я сначала подумала, что это все глупости и они, скорее всего, допустили ошибку. Я не могла в это поверить", говорит Уолтерс.

Джули Уолтерс в фильме "Гарри Поттер"

Джули Уолтерс в фильме "Гарри Поттер"

кадр из видео

О своем диагнозе актриса сообщила супругу:

"Я никогда не забуду его лицо. Слезы навернулись на его глаза".

Джули Уолтерс

Джули Уолтерс

Getty

Джули сделали операцию, во время которой вырезали пораженную область. После этого звезда прошла курс химиотерапии.

Джули Уолтерс в фильме "Гарри Поттер"

Джули Уолтерс в фильме "Гарри Поттер"

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 48-летняя голливудская актриса Шэннен Доэрти, которая прославилась благодаря сериалам "Беверли Хиллз" и "Зачарованные", рассказала о том, что у нее диагностировали рак груди четвертой стадии.

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Автор
Анна Михно
Место
Великобритания
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