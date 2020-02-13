У звезды Comedy Club объявилась внебрачная дочь: подробности

В СМИ появилась информация, что у известного российского юмориста, звезды проекта Comedy Club Тимура Батрутдинова есть внебрачная дочь.

Так, наследницу комика зовут Елизавета, ей уже 19 лет, а проживает девушка в Калининграде, где ее якобы часто ранее навещал Тимур. Об этом сообщает издание Starhit.

Тимур Батрутдинов Фото: cosmo.ru

По словам инсайдеров, эта новость удивила не только поклонников шоумена, но и его родных. Сестра Батруднинова Татьяна отметила, что это "все неправда".

"Какие у него могут быть дети, тем более внебрачные?! Это все неправда", – возмутилась сестра звезды.

Тимур Батрутдинов Фото: instagram/timurbatrutdinov

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимур Батрутдинов рассказал о сексуальных экспериментах. По словам комика, после того, как он начал выступать в Comedy Club, у него появилось много девушек.

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