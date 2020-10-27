У Земфиры обнаружен коронавирус: что известно о ее состоянии

Елена Кордунова Люди 10:33, 27.10.2020

У российской певицы Земфиры обнаружен коронавирус. 44-летняя исполнительница самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на COVID-19.

26 октября врачи ей сообщили о положительном результате, сообщил Telegram-канал Mash.

Земфира заразилась коронавирусом.
Telegram-канал Mash

В настоящее Земфира на домашнем карантине, лечится по рекомендациям врачей. Ее состояние оценивается как стабильное, симптомы болезни проявляются в легкой форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак заявила, что заразилась коронавирусом. На данный момент она почти здорова.

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