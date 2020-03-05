У Заворотнюк закончились деньги? РосСМИ сообщили тревожные новости

РосСМИ сообщили, что близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, продали ее дом в Подмосковье из-за нехватки денег.
В частности, об этом пишет издание Версия.инфо.
Анастасия Заворотнюк
rambler.ru
Так, журналисты предполагают, что сейчас Заворотнюк находится в Италии, где лечение обходится слишком дорого. Поэтому родственникам актрисы пришлось продать особняк звезды, чтобы покрыть расходы.
Анастасия Завортнюк
utro.ru
Более того, как пишет издание, то, что Заворотнюк больше не живет в доме, предпологают и сотрудники погоста в Анкудиново, где похоронен отец знаменитости. По их словам, ранее звездная семья часто навещала могилу, однако в последние несколько месяцев никто на кладбище не появлялся.
Анастасия Завортнюк
lenta.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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