У Заворотнюк закончились деньги? РосСМИ сообщили тревожные новости

РосСМИ сообщили, что близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, продали ее дом в Подмосковье из-за нехватки денег.

В частности, об этом пишет издание Версия.инфо.

Анастасия Заворотнюк rambler.ru

Так, журналисты предполагают, что сейчас Заворотнюк находится в Италии, где лечение обходится слишком дорого. Поэтому родственникам актрисы пришлось продать особняк звезды, чтобы покрыть расходы.

Анастасия Завортнюк utro.ru

Более того, как пишет издание, то, что Заворотнюк больше не живет в доме, предпологают и сотрудники погоста в Анкудиново, где похоронен отец знаменитости. По их словам, ранее звездная семья часто навещала могилу, однако в последние несколько месяцев никто на кладбище не появлялся.

Анастасия Завортнюк lenta.ru

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