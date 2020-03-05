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5 марта • обновлено в 07:41
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У Заворотнюк закончились деньги? РосСМИ сообщили тревожные новости

1.7т
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РосСМИ сообщили, что близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, продали ее дом в Подмосковье из-за нехватки денег.

В частности, об этом пишет издание Версия.инфо.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

rambler.ru

Так, журналисты предполагают, что сейчас Заворотнюк находится в Италии, где лечение обходится слишком дорого. Поэтому родственникам актрисы пришлось продать особняк звезды, чтобы покрыть расходы.

Анастасия Завортнюк

Анастасия Завортнюк

utro.ru

Более того, как пишет издание, то, что Заворотнюк больше не живет в доме, предпологают и сотрудники погоста в Анкудиново, где похоронен отец знаменитости. По их словам, ранее звездная семья часто навещала могилу, однако в последние несколько месяцев никто на кладбище не появлялся.

Анастасия Завортнюк

Анастасия Завортнюк

lenta.ru

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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