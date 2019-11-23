Муж Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение

Фигурист Петр Чернышев, муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, не удалял свои фото из аккаунта, потому что его нет в соцсетях.
Об этом в комментарии "360" сообщила директор артистки Марина Потапова. Отметим, накануне СМИ написали, что супруг больной раком актрисы удалил посты из своего Instagram, в том числе с возлюбленной, и отписался от всех своих знакомых.
Страница, подписанная именем Чернышева, в этой социальной сети действительно существует, однако, по заявлению Потаповой, она является фейковой.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
mediacratia.ru
"Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", – добавила собеседница издания о публикациях журналистов об этом.
Скриншот
Анастасия Заворотнюк и муж Петр Чернышев
instagram/a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Утро.ру
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже сообщалось, что женщина попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, ее ввели в медикаментозную кому.
В сети также писали, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
7 ноября Заворотнюк прервала молчание в соцсетях, написав пост о своем супруге.
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