Муж Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение

Фигурист Петр Чернышев, муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, не удалял свои фото из аккаунта, потому что его нет в соцсетях.

Об этом в комментарии "360" сообщила директор артистки Марина Потапова. Отметим, накануне СМИ написали, что супруг больной раком актрисы удалил посты из своего Instagram, в том числе с возлюбленной, и отписался от всех своих знакомых.

Страница, подписанная именем Чернышева, в этой социальной сети действительно существует, однако, по заявлению Потаповой, она является фейковой.

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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев mediacratia.ru

"Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", – добавила собеседница издания о публикациях журналистов об этом.

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Анастасия Заворотнюк и муж Петр Чернышев instagram/a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Утро.ру

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