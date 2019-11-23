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23 ноября • обновлено в 17:13
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Муж Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение

4.6т
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Фигурист Петр Чернышев, муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, не удалял свои фото из аккаунта, потому что его нет в соцсетях.

Об этом в комментарии "360" сообщила директор артистки Марина Потапова. Отметим, накануне СМИ написали, что супруг больной раком актрисы удалил посты из своего Instagram, в том числе с возлюбленной, и отписался от всех своих знакомых.

Страница, подписанная именем Чернышева, в этой социальной сети действительно существует, однако, по заявлению Потаповой, она является фейковой.

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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

mediacratia.ru

"Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", – добавила собеседница издания о публикациях журналистов об этом.

Муж Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение

Скриншот

Анастасия Заворотнюк и муж Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и муж Петр Чернышев

instagram/a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Утро.ру

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
рак соцсети Instagram шоу-бизнес Новости России
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