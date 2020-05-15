У Заворотнюк намекнули на ее выздоровление и отказались от нового метода лечения
Семья Анастасии Заворотнюк пока отказалась от лечения при помощи вирусов, так как у актрисы наметилась ремиссия.
Об этом сообщил профессор Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков, который принимает участие в лечении актрисы, передает "Комсомольская Правда".
"Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо – тогда мы приступим к лечению", – рассказал Чумаков.
К слову, о новом методе лечения рака при помощи вирусов ранее рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. Он также отмечал, что родственники Заворотнюк передали в институт клетки ее опухоли, и врачи уже подобрали вирусы, которые могут ее разрушить.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.