"У всей страны часы шли не точно!" "Квартал 95" высмеял Путина за нелепый обман россиян

"Квартал 95" ярко высмеял президента РФ Владимира Путина за нелепый обман россиян.

Так, во время последней прямой трансляции Путина зрители заметили, что его наручные часы показывали совсем другое время. Комики иронично заявили, что, как потом выяснилось, это "у всей страны часы шли не точно, а у главы РФ – точно". Такие слова прозвучали в выпуске программы "Чисто News" производства студии вечером 30 апреля (видео смотрите ниже).

"Во время прямого эфира президента России Владимира Путина зрители увидели, что его часы показывают абсолютно другое время. Но позже выяснилось, что это у всей страны часы шли не точно. А вот у Путина – точно", – сказали ведущие шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" высмеял народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко из-за дизайнерской маски, в которой она ранее появилась в Верховной Раде, заявив, что "это больше похоже на часть женского белья".

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