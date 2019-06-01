"У всех есть задница!" Оля Полякова рассыпалась в комплиментах Зеленскому

Украинская певица Оля Полякова, которая собралась идти в политику, не исключила, что в будущем будет сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским, который является ее давним знакомым.

В интервью "Громадському" Полякова рассказала, какими качествами хорошего политика, по ее мнению, обладает Зеленский.

"Политик должен быть голым, я показываю это в своем Instagram один или два раза в полугодие. Потому политикам нечего скрывать от своих избирателей. Знаете, ведь это совершенно неважно. Наряды не важны. Эта обнаженность не важна. Главное, чтобы человек не врал. Главное, чтобы человек не воровал. Очень часто наши политики думают о форме. Одевать вышиванку или нет. Говорить "Слава Украине" или не говорить. А завязать мне косу или распустить. Это все не важно. Прекратите думать о форме, нужно думать о содержании", – заявила певица.

"Почему Володя Зеленский? Потому что он человек открытый, потому что ему не нужно надевать пиджак и галстук, чтобы ему поверили. Ему достаточно от души сказать свою речь. Вот на что есть запрос в обществе. На доверие. А все эти формы, голая, не голая... Господи, у всех есть задница, в конце концов", – отметила она.

На вопрос, видит ли она своим политическим соратником Владимира Зеленского или Святослава Вакарчука, который тоже идет в политику, Полякова ответила: "Я ничего не знаю о Святославе Вакарчуке как о политике. Я не знаю, что он собирается делать сейчас и каким политиком он будет. А вот о Владимире Зеленском я уже знаю, и видела, с какой легкостью он победил на выборах. Я его очень поддерживала".

"Я сейчас ему очень не завидую. Ему будет трудно. Это очень смелый человек – он бросил все, что любил. Он отказался от всего, от чего получал кайф. Сейчас все взгляды только на него – получится/не получится, сделает эту ошибку/не сделает. Я хочу, чтобы у него получилось, вот по-человечески", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Оля Полякова предстала перед поклонниками в виде "служанки народа" с булавой в руке. Соответствующее фото стало отсылкой на сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским.

При этом Полякова заявила, что не будет баллотироваться в Верховную Раду на ближайших выборах, поскольку "не успевает".

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