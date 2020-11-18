У Виктюка внезапно обнаружились дочь и внуки: кому останется его наследство

Известный режиссер Роман Виктюк, который умер на 85 году жизни 17 ноября, якобы имел дочь и внуков, которых тщательно скрывал.

По информации "Комсомольской правды", именно они будут первыми претендовать на его наследство, а не сестры и племянница, как сообщалось ранее.

Примечательно, в окружении Виктюка считалось, что режиссер никогда не был женат и не имел детей. СМИ узнали о наличии дочери уже после смерти артиста.

При жизни Виктюк упоминал о наследнице всего единожды. Оказалось, женщина живет во Львове – месте рождения самого режиссера. Тогда же Роман объяснил, почему не считает нужным жить с наследницей вместе.

"Есть дочь. Все чудно, все хорошо... Я держу ее на расстоянии, потому что идет энергия отрицательная. И когда она в самого меня не попадает, то бьет по близким – по тем, кто рядом. Это самое страшное, а многие не понимают", – комментировал Виктюк.

При жизни режиссер периодически виделся с наследницей и ее детьми, но при этом ни разу не показал их широкой публике.

"Вы поймите, злая и агрессивная энергия чужих всегда снимает покровы света с близких людей, а я этого не хочу делать. Мы действительно живем не вместе, но на юбилей они ко мне приезжали… Внуки для меня – поистине самые святые", – заявлял Виктюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, умершего в Москве режиссера Романа Виктюка могут похоронить во Львове, откуда родом артист и где на данный момент проживают его родственники.