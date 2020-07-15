У ведущей Падалко выпал передний зуб в прямом эфире: видео вызвало ажиотаж

Елена Кордунова Люди 14:01, 15.07.2020 Обновлено: 14:04, 15.07.2020

У популярной украинской ведущей Марички Падалко по время прямого эфира выпуска ТСН на канале 1+1 выпал передний зуб.

Соответствующее видео опубликовали в Instagram. Пользователи восхитились профессиональной реакцией телезвезды (смотрите видео в конце новости).

"Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась", – подписали ролик в сети.

У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
Instagram @ekulka

В комментариях пользователи Instagram предположили, что у Падалко выпал либо временный зуб, который стоматолог установил на время подготовки к имплантации нового постоянного зуба, или винир.

"Бедняжка... Я бы расплакалась на ее месте. Ведущая молодец – не растерялась. Но это очень большой стресс", – поддержали Маричку пользователи.

Пользователи поддержали звезду
Instagram @ekulka
Реакция ведущей восхитила пользователей сети
Instagram @ekulka

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в семье телеведущей новостей на 1+1 Марички Падалко и политика Егора Соболева случилась трагедия. Телезвезда потеряла родного человека.

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