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1 февраля • обновлено в 12:24
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"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика

4.5т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отдыхает в ОАЭ, вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с пляжа.

В Instagram звезда "Орла и решки" опубликовала снимок, на котором эффектно выходит из моря в облегающем мини-платье неонового салатового цвета.

При этом внимание пользователей привлекло то, что Никитюк позирует на снимке без белья, поскольку через платье просвечивается ее грудь.

Новости
"Ах, какая сексуальная": Никитюк восхитила сеть пикантным фото в бикини
Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram

"Какая красота!" "Сочная", "У вас что-то торчит", "Просто богиня", "Нереальная красотка", "Афродита", "Секси", "Красивая", – восхищаются в сети.

"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика
"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Леся Никитюк
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Ну и кого эта старуха возбудила, геронтофилы?
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