"У вас что-то торчит": Никитюк возбудила сеть морским снимком груди без лифчика

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отдыхает в ОАЭ, вызвала ажиотаж в сети пикантным фото с пляжа.

В Instagram звезда "Орла и решки" опубликовала снимок, на котором эффектно выходит из моря в облегающем мини-платье неонового салатового цвета.

При этом внимание пользователей привлекло то, что Никитюк позирует на снимке без белья, поскольку через платье просвечивается ее грудь.

Леся Никитюк Instagram

"Какая красота!" "Сочная", "У вас что-то торчит", "Просто богиня", "Нереальная красотка", "Афродита", "Секси", "Красивая", – восхищаются в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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