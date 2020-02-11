У украинки с 13-м размером груди нашлась серьезная конкурентка в России. Фото

Обнаружилась потенциальная конкурентка для украинской модели Милы Кузнецовой, обладательницы огромного, 13-го размера груди. Российская поэтесса, модель и шоувумен Лана Медингер живет с бюстом 14-го размера, и пусть испытывает некоторые неудобства с одеждой, не комплексует, считая свои формы сплошным плюсом.

Большая грудь начала расти у Ланы уже в 12-летнем возрасте. Как утверждает девушка, это натуральные формы, которые она унаследовала от бабушек и прабабушек по маминой и папиной линиям, пишет журнал Starhit (доскролльте, чтобы посмотреть фото удивительной груди Ланы Медингер).

"Вот же повезло! При этом практически все они были довольно стройными. Так что не сомневайтесь, мои формы натуральные. Кстати, у моей дочери тоже все хорошо в этом плане", – поделилась модель.

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

Теперь она не комплексует из-за своих пышных форм, однако раньше серьезно думала над операцией по уменьшению груди.

"Сейчас ни за что не лягу под нож хирурга, я очень довольна собой. Да, есть неудобства, но ко всему привыкаешь", – заявила блондинка.

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

При этом неудобства действительно немалые. Даже во время деловых переговоров Лана сталкивается с бурной реакцией мужчин на свой внешний вид и порой чувствует себя неловко.

"Все смотрят именно туда, ну, вы поняли. Разговора нормального не получается, так как мой бюст приковывает к себе внимание и лишает дара речи. Многим парням очень тяжело находиться рядом с моими пышными и доступными грудями. Они так мило розовеют при встрече со мной! Признаюсь честно: иногда пользуюсь этим, ведь известно, что красивой и сексуальной женщине всегда хочется угождать", – рассказала девушка.

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

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Кроме того, Медингер мучается из-за подбора нарядов и в результате предпочитает покупать одежду из тянущейся ткани. О проблемах с организмом из-за чрезмерно большой груди Лана не говорит, утверждая, что со здоровьем все в порядке.

"Таковых проблем, слава Богу, нет. В юности занималась фехтованием, это помогло мне сформировать крепкую спину, упругую попу и стройные ножки. Для меня большая грудь – одни плюсы. Мне нравится, когда мне делают комплименты. А это все эндорфины и польза для здоровья! Поэтому я всегда в приподнятом и "эротичном" настроении", – заявила блондинка.

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

Однако девушка известна не только своим выдающимся бюстом. Она также пишет стихи и уже выпустила два сборника: с любовной лирикой "Стихи о нем.." и книгу детских стихотворений "Новогодние приключения".

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

Медингер уже успела поучаствовать в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир", где рассказала о своей истории несчастной любви. Блондинка встречалась с актером сериала "Улицы разбитых фонарей" Филиппом Бароном, но, как утверждает девушка, тот занял у нее крупную сумму денег и исчез. Кроме того, шоувумен побывала в программе "Давай поженимся!", но встретить свою половинку там так и не смогла.

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

Российская модель Лана Медингер с 14-м размером груди instagram.com/lana_medinger

А вот как выглядит украинка Мила Кузнецова с 13-м размером груди.

Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди instagram.com/mila_kuznetsova10

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