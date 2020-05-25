У Александра Гордона обнаружили коронавирус

Кристина Долматова Люди 17:56, 25.05.2020 Обновлено: 18:26, 25.05.2020

У российского телеведущего и журналиста Александра Гордона обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". По словам инсайдеров, о своем диагнозе знаменитость узнал во время работы над новым выпуском программы "Док-ток", съемки которой проходили в студии Останкино.

Александр Гордон
Фото: versiya.info

В студии Гордон сдал экспресс-тест на СOVID-19. Спустя десять минут пришли результаты: они оказались положительными. После чего телеведущий спешно покинул съемочной площадку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Надевали противогаз, били и насиловали: в ГБР раскрыли подробности ЧП в полиции Кагарлыка

ВСУ дали бой войскам России на Донбассе: у врага большие потери

Первая страна в Европе полностью победила COVID-19: последний зараженный выздоровел

Кабмин проиграл очередной суд по ПриватБанку и Суркисам

"Антикоррупционное" кумовство. Как Сытник построил систему круговой поруки в НАБУ