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25 мая • обновлено в 18:31
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У Александра Гордона обнаружили коронавирус

3.6т
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У российского телеведущего и журналиста Александра Гордона обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". По словам инсайдеров, о своем диагнозе знаменитость узнал во время работы над новым выпуском программы "Док-ток", съемки которой проходили в студии Останкино.

Александр Гордон

Александр Гордон

Фото: versiya.info

В студии Гордон сдал экспресс-тест на СOVID-19. Спустя десять минут пришли результаты: они оказались положительными. После чего телеведущий спешно покинул съемочной площадку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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