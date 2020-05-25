У российского телеведущего и журналиста Александра Гордона обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". По словам инсайдеров, о своем диагнозе знаменитость узнал во время работы над новым выпуском программы "Док-ток", съемки которой проходили в студии Останкино.
Александр Гордон
Фото: versiya.info
В студии Гордон сдал экспресс-тест на СOVID-19. Спустя десять минут пришли результаты: они оказались положительными. После чего телеведущий спешно покинул съемочной площадку.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.
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