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''У тебя же есть муж'': Ким Кардашьян разозлила сеть фото с голым мужчиной

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Известная американская модель и телеведущая Ким Кардашьян показала пикантное фото с обнаженным мужчиной. Сама она позирует в купальнике.

Поклонники Кардашьян негативно отреагировали на снимок. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

''У тебя же есть муж'': Ким Кардашьян разозлила сеть фото с голым мужчиной
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"У тебя же есть муж и дети", "Это не Канье", "Как много фотошопа", - пишут в комментариях к снимку.

''У тебя же есть муж'': Ким Кардашьян разозлила сеть фото с голым мужчиной
''У тебя же есть муж'': Ким Кардашьян разозлила сеть фото с голым мужчиной
''У тебя же есть муж'': Ким Кардашьян разозлила сеть фото с голым мужчиной
''У тебя же есть муж'': Ким Кардашьян разозлила сеть фото с голым мужчиной

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для KKWbeauty. На рекламном кадре супермодель одета в блестящее боди, а рядом с ней - абсолютно голый мужчина. Он держит огромное зеркало, отражая в нем Ким.

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