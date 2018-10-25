''У тебя же есть муж'': Ким Кардашьян разозлила сеть фото с голым мужчиной

Известная американская модель и телеведущая Ким Кардашьян показала пикантное фото с обнаженным мужчиной. Сама она позирует в купальнике.

Поклонники Кардашьян негативно отреагировали на снимок. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"У тебя же есть муж и дети", "Это не Канье", "Как много фотошопа", - пишут в комментариях к снимку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для KKWbeauty. На рекламном кадре супермодель одета в блестящее боди, а рядом с ней - абсолютно голый мужчина. Он держит огромное зеркало, отражая в нем Ким.