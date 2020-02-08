"У тебя просто секса нет!" Шоумен Остапчук устроил скандал в сети из-за развода

Шоумен Владимир Остапчук отреагировал на резкую критику в соцсетях и поскандалил из-за своего развода с Еленой Войченко.

В Instagram под одним из постов шоумена сотни пользователей раскритиковали его за то, что он якобы не платит алименты своей бывшей жене. Сам Остапчук трактовал весь негатив в свой адрес, как желание сделать его лучше.

"Хейт, ненависть, осуждение... Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь. Защитить и возможно даже сделать лучше меня самого... (как это ни странно). В психологии есть такое понятие, как "очищение через принятие. И я принимаю ваш негатив", – написал шоумен.

Также Владимир пообещал своим подписчикам разыграть 5 тысяч гривен в ответ на весь негатив и признался, что платит своей бывшей семье деньги. "Не волнуйтесь, все необходимые деньги я регулярно пересылаю Елене через Укрпочту (увы, требование законодательства)", – подчеркнул известный шоумен.

Елена Войченко и Владимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

В комментариях же Остапчука знатно раскритиковали. В ответ одной разъяренной девушке он и вовсе написал, что у нее попросту нет секса: "У вас просто секса нет, вот вы и злая такая. Я видел фотки в профиле. Точно говорю – секса нет", – написал Остапчук.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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