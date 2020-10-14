У Снежаны Бабкиной украли Instagram: подробности

Супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана обратилась к пользователям социальной сети за помощью.

В Instagram-аккаунте Сергея артистка со слезами на глазах призналась, что стала жертвой мошенников. У звезды украли страничку в Instagram.

"У меня только что украли Instagram. Вы говорите, что я не плачу. Видите, я сижу сейчас и плачу, не знаю, что делать. Несколько дней назад я подала заявку на верификацию, только что мне пришло на почту письмо, что мне нужно нажать и верифицироваться. Я нажала, ввела свою почту, название своего аккаунта, ввела пароль. Потом мне пришла на телефон SMS, я ввела этот код, затем оно зашло в мой Instagram и затем в минуту такая вспышка и все! Все исчезает и все... Изменили имя, удалили фото и всю шапку. Я вообще не знаю кому писать и что делать, я ввожу свой пароль, они, видимо, уже его сменили. Никто из моей команды не может зайти на мою страницу", – сообщила в видео супруга музыканта.

В Instagram Бабкина попросила помощи у подписчиков мужа, чтобы в случае, если они владеют какой-либо информацией, как можно вернуть аккаунт, написали музыканту.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сергей Бабкин решился на откровенное признание о том, что изменял жене.