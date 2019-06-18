У Сергея Бабкина родился сын: певец тронул сеть реакцией

Популярный украинский певец Сергей Бабкин в четвертый раз стал отцом. Его жена Снежана родила мальчика.

Как сообщила пресс-служба певца, роды состоялись во вторник, 18 июня. Ребенок появился на свет в 9:52 в частном киевском роддоме "Лелека". Снежана Бабкина и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо.

"Сегодня в 9:52 в киевском роддоме Снежана Бабкина родила сына. Вес малыша – 3,25 килограмма, рост – 53 сантиметра. Сергей Бабкин присутствовал на родах и заплакал, когда взял на руки сына. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо", – говорится в официальном заявлении.

К рождению сына Бабкин подготовил трогательное видео, которое уже есть в сети.

Снежана Бабкина попала в роддом накануне. В ее Instagram появилось сразу несколько фотографий из "Лелеки". Отметим, что последняя из них опубликована как раз около 9 утра, когда Бабкина должна была рожать.

Напомним, что с будущей супругой Снежаной Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. В мае 2008 года пара обвенчалась, а в марте 2009-го они официально стали мужем и женой.

Сегодня Сергей и Снежана воспитывают двоих детей: дочь Веселину и сына Артура. Также у Сергея Бабкина от первого брака есть сын Илья.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!