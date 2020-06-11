У родственников покойного солиста "Иванушек" Яковлева отсудили квартиру

Кристина Долматова Люди 16:19, 11.06.2020 Обновлено: 16:26, 11.06.2020

Банк отсудил квартиру покойного солиста "Иванушек" Олега Яковлева у его родственников.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, певец покупал жилье в ипотеку и постепенно ее погашал. Однако после смерти Яковлева в 2017 году выплаты прекратились.

Олег Яковлев
kp.ru

"Дальше никто ничего платить не стал, набежали проценты. А меж тем банк хотел свои 5 миллионов. Наследников квартиры было несколько: племянница, друг и гражданская жена. Пошли дружно в суд, и все проиграли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь апартаменты Яковлева выставят на торги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что объявившаяся мать покойного Яковлева пытается отсудить у его семьи 200 млн.

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