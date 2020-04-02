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2 апреля • обновлено в 11:20
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У Распутиной исчезла 19-летняя дочь: что произошло

2.3т
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РосСМИ сообщили о загадочном исчезновении младшей дочери звезды 90-х Маши Распутиной.

Так, по словам издания "Собеседник", 19-летняя Мария долгое время не выходит на связь, из-за чего начали переживать ее подруги. Отмечается, что одна из них – Кристина, опубликовала пост в соцсетях, где сообщила об исчезновении Марии-младшей. Она даже от безысходности обратилась к самой Распутиной.

Маша Распутина

Маша Распутина

Фото: cosmo.ru

Однако, инсайдеры заявили, что сообщение Кристины тут же удалили администраторы певицы. Сама звезда на связь не выходит.

Маша Распутина с мужем и младшей дочерью

Маша Распутина с мужем и младшей дочерью

Фото: instagram/masharasputina_official

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезду 90-х Машу Распутину перестали узнавать поклонники после неудачной пластики.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Маша Распутина
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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