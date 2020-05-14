У Путина рассказали, как будут лечить Заворотнюк от рака

На совещании по развитию генетических технологий у президента России Владимира Путина подтвердили болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк и сообщили, что будут лечить онкологическое заболевание при помощи вирусов.

Такой метод лечения будет выбран случае ухудшения ее состояния, пишет Комсомольская правда.

"Мы испытываемым вирусы на добровольцах, у которых 4 стадия, и им нечего терять. Есть случаи, когда происходит ремиссия и больные возвращаются к нормальной жизни. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять наши технологии", - сообщил директор ФГБУН "Институт молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Российской академии наук" Александр Макаров.

Он добавил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с глиобластомой, передали в институт клетки ее опухоли, и врачи уже подобрали вирусы, которые могут ее разрушить.

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