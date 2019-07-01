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У Путина отреагировали на громкое заявление Катамадзе о России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе давать концерты в РФ. Он заявил, что артистка ничего не смыслит в политике.

При этом политик признал талант джазовой исполнительницы, пишет "Комсомольская правда".

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

РБК

Новости
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"Она очень талантлива, но, наверное, многого не знает о политике. Если будут вопросы, мы всегда готовы разъяснить. В России очень любят грузинский народ, с большим уважением относятся к нему. Но в России не могут воспринимать позитивно действия ультрас, экстремистов, националистов и заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства", - заявил Песков.

Напомним, певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и заявила, что больше не собирается выступать в России.

Нино Катамадзе

Нино Катамадзе

24СМИ

Как писал OBOZREVATEL, Катамадзе не единственная грузинская артистка, которая извинилась за свои концерты в РФ. Так, оперная певица Анита Рачвелишвили 29 июня приняла участие в митинге с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и попросила прощения у своих сограждан за то, что ранее выступала в России.

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Тема
Протесты в Грузии
Персоны
Дмитрий ПесковНино Катамадзе
Место
Россия
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