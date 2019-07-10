У приемного сына Пугачевой появились новые родители: подробности

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева нашла новых родителей для приемного сына Жени.

Как сообщает Starhit, мальчика усыновили люди из близкого окружения Аллы Борисовны. А именно — семья ее помощника Игоря Польшикова. Напомним, что Женя — сын Влада Пугачева, племянника Пугачевой. Он находился под опекой певицы четыре года.

Алла Пугачева Фото: kp.ua

По словам адвоката Аллы Борисовной Марины Марушовой, ребенок фактически жил в семье Польшиковых. Мальчик очень привязался к ним и даже стал называть мамой и папой.

"Малыш привязался к этим людям, они вложили много сил в его реабилитацию: здоровье, социализацию, развитие. Алла Борисовна — человек занятой, Максим Галкин много гастролирует, у них двое маленьких детей. Супруги просто не успевали в полной мере заниматься еще и третьим ребенком, не хватало сил. Так вышло, что эти очень близкие Пугачевой люди стали активно помогать и просто влюбились в мальчика. Он же ответил взаимностью, даже стал называть мамой и папой. Привязанность ребенка стала главным фактором: Польшиковы решили его официально усыновить", — отметила адвокат.

Внучатый племянник Пугачевой Женя Фото: starhit.ru

Кроме того, Марушова добавила, что у Жени будет фамилия тех людей, которые приняли его в свою семью.

"В этом случае, надеется Алла Борисовна, за ребенком не потянется шлейф ненужной информации из прошлого", — поделилась Марушова.

Племянник Аллы Пугачевой с сыном Фото: kazan.bezformata.com

Также отмечается, что в будущем мальчик будет жить в квартире, которую на него оформила примадонна. Недвижимость достанется мальчику после того как ему исполнится 18 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что донором яйцеклеток для звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина могла стать родная дочь примадонны Кристина Орбакайте.

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