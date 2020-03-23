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23 марта • обновлено в 16:49
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У Петросяна и Брухуновой родился ребенок: сенсационные подробности

1.2т
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Молодая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик родился в одном из медицинских центров Дубая.

Отмечается, что пара узаконила отношения еще в декабре 2019 года, пишет "СтарХит".

Молодая жена Петросяна родила ему ребенка: что известно
"Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства", - говорится в сообщении.

Сам 74-летний комик также прокомментировал информацию о рождении ребенка.

"Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", - заявил юморист.
Молодая жена Петросяна родила ему ребенка: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Евгений Петросян
Теги
шоу-бизнес Новости России
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
оце насмішив оце старий хрич утнув а молода швидко зметикувала , що потрібно робити. лєнка мабуть в ауті.
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