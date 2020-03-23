Молодая любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик родился в одном из медицинских центров Дубая.
Отмечается, что пара узаконила отношения еще в декабре 2019 года, пишет "СтарХит".
"Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства", - говорится в сообщении.
Сам 74-летний комик также прокомментировал информацию о рождении ребенка.
"Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", - заявил юморист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухунову неоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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