У Петросяна и Брухуновой родился ребенок: врач раскрыла неожиданные подробности

Врач Марият Мухина прокомментировала новость о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок.

Так, в эфире программы "Ты не поверишь!" Мухина заявила, что желание Петросяна вновь стать отцом и было истинной причиной развода с Еленой Степаненко.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Кроме того, по мнению врача, у юмориста прекрасная сексуальная жизнь с Брухуновой.

"Петросян решил стать отцом и полноценным семьянином. Он благородный человек, решил спасти своего ребенка от звания бастарда. Пожертвовал длительными отношениями со своей супругой в пользу новой жизни. У него прекрасная сексуальная жизнь. Андрогены брызжут из глаз", – считает Мухина.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова резко отреагировала на новость о рождении ребенка от Евгения Петросяна.

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