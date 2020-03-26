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26 марта • обновлено в 08:51
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У Петросяна и Брухуновой родился первенец: Ургант жестко высмеял новость

3.4т
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Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал новость о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился первенец.

Так, во время нового выпуска шоу "Вечерний Ургант" шоумен обратился к юмористу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Иван Ургант

Иван Ургант

ria.ru

"У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье. Удачно совпало – Евгению Вагановичу сейчас нельзя по возрасту выходить на улицу, он будет как раз проводить время с ребенком. В этом разница между молодыми юмористами и юмористами старой школы. Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа. При том, что ребенок был зачат в прошлом году, когда было много концертов. А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?", – с юмором сказал Ургант.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова резко прокомментировала новость о том, что они с Евгением Петросяном стали родителями.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Евгений Петросян Иван Ургант
Место
Россия
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