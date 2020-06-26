У Пелагеи рассказали о суде за недвижимость с Телегиным: суть скандала

Популярная российская певица Пелагея будет судиться с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным за загородный дом.

Об этом сообщил изданию "Стархит" юрист пары. По словам мужчины, первоначально Пелагея и Телегин планировали развестись спокойно и не выяснять отношения в суде, а разделить совместное имущество при помощи специального мирового соглашения, согласно которому певице должна была остаться московская квартира, а хоккеисту – загородный дом. Однако Телегин перестал принимать участие в жизни их общей дочери, после чего Пелагея решила разделить недвижимость по справедливости.

Иван Телегин и Пелагея с дочерью (Instagram-аккаунт Пелагеи)

"Суд все решит! В том числе вопросы по загородному дому. Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили – что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону... Ну и квартира останется Пелагее и дочери", – заявил он.

Юрист также отметил, что московская квартира была куплена Пелагеей на деньги мамы. А четырехэтажный особняк в Подмосковье супруги когда-то приобретали вместе, взяв ипотеку и оплачивая ее из семейного бюджета. Поэтому он заявил, что раздел имущества должен быть справедливым.

Иван Телегин и Пелагея (источник – spletnik.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано фото мужа Пелагеи Ивана Телегина с любовницей.