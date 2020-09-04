Патриарха Филарета госпитализировали с коронавирусом

Главу Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарха Филарета (Денисенко) госпитализировали с заражением коронавирусом.

Информацию подтвердила пресс-служба УПЦ КП. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Филарет госпитализирован с коронавирусом. Украинская правда

"Сообщаем, что в Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлено положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице", – говорится в сообщении

В январе 2020 года Филарету исполнился 91 год.

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