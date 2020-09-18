У Пашаева, который защищал Ефремова в суде, забрали статус адвоката

Юриста Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, лишили статуса адвоката.

Как сообщила пресс-служба Федеральной палаты адвокатов (Россия), соответствующее решение приняли из-за неприпустимих высказываний и поведения защитника при рассмотрении дела артиста.

"Тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логичному завершению", – отметил президент ФПА Юрий Пилипенко.

Пашаев и Ефремов. РБК

Перед заседанием Совета адвокатской палаты Северной Осетии – Алании, где решили лишить Пашаева статуса адвоката, защитник Ефремова сравнил свою судьбу с судьбой, пишет Пятый канал.

"Что делать? Это судьба. Вы же помните, Иисуса тоже распяли", – заявил Пашаев журналистам.

Отметим, ранее Пашаева привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики, так как он использовал уголовное дело Ефремова для саморекламы.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым адвокатом российского актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП, стал Роман Филиппов. Он специализируется на гражданском и уголовном праве.