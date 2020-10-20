У оскароносного актера Джеффа Бриджеса обнаружили рак

Знаменитый американский актер Джефф Бриджес заявил, что у него выявили рак крови – лимфому.

Такой информацией 70-летний артист поделился в своем Twitter-аккаунте, отметив, что за его лечение взялись самые лучшие врачи.

"Как сказал бы Чувак: "Выяснилась новая хрень". Мне поставили диагноз "лимфома". Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе выздоровления... Я глубоко благодарен за любовь и поддержку моей семье и друзьям. Спасибо за ваши молитвы и добрые пожелания", – написал Бриджес.

Джефф Бриджес Lostfilm.info

Джефф Бриджес известен по фильмам "Большой Лебовски", "Человек со звезды", "Претендент", "Король-рыбак", "Любой ценой". За свою почти 50-летнюю карьеру он номинировался на премию "Оскар" семь раз и один раз ее получил – за роль в картине 2009-года "Сумасшедшее сердце".

Джефф Бриджес pinterest.com

Twitter-аккаунт Джеффа Бриджеса

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у 46-летнего солиста первого состава "Ласкового мая" Александра Прико развился рак легкого после того, как музыкант перенес коронавирус.