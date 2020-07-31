У охранника королевы Елизаветы II обнаружили наркотики

У 19-летнего гвардейца Колдстримской гвардии Джека Прескотта с личной охраны королевы Великобритании обнаружили наркотики при обыске в казарме Веллингтона у Букингемского дворца.

У подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ среди его личных вещей нашли пять упаковок кокаина и четыре упаковки кетамина. Его отстранили от церемониальных обязанностей в ожидании результатов расследования, сообщает Daily Mail

"Мы можем подтвердить, что солдат с Колдстримской гвардии был арестован Королевской военной полицией по подозрению в совершении преступления, связанного с наркотиками. Было бы неуместно комментировать дальше", – заявил изданию официальный представитель британской армии.

У Джека Прескотта обнаружили наркотики LiveJournal

Елизавета II пока ситуацию не комментировала. Отметим, что полк Колдстрим является пехотным полком британской армии в составе Королевской гвардии Великобритании, которая стоит на страже Ее Величества и Букингемского дворца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать еще одного ребенка. Инсайдеры добавили, что беременность и роды Миддлтон отнимут у нее много времени, чего пока Елизавета II не может допустить.