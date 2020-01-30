У Николая Караченцова объявилась любовница

Российская актриса театра и кино Наталья Лапина утверждает, что в 1989 году у нее был краткосрочный роман с актером Николаем Караченцовым.

В эфире программы "На самом деле" Лапина заявила, что они с Караченцовым познакомились в театре "Ленсовет", начали общаться, после чего у них был роман длительностью в несколько недель. Встречи проходили в ее коммунальной квартире.

По ее словам, актриса влюбилась в Караченцова, который часто рассказывал ей о своих проблемах в семейной жизни – артист якобы не испытывал счастья в браке с женой Людмилой Поргиной и хотел с ней развестись.

Позже в студию передачи пришла Людмила Поргина. Она подвергла критике Лапину и обвинила актрису во лжи. Поргина убеждена, что никакого романа у Караченцова и Лапиной быть не могло – актер много работал, и именно в тот год Поргина была постоянно рядом с мужем.

Актер Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года в 73 года. Причиной смерти стала почечная недостаточность, вызванная онкологическим заболеванием.

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