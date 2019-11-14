"У него серьезные проблемы": Мартиросян признался, почему не общается с Зеленским

Российский комик и звезда Comedy Club Гарик Мартиросян рассказал, почему перестал общаться с Владимиром Зеленским.

Так, в новом выпуске YouTube-шоу "Макарена" ведущий Карен Адамян поинтересовался у Мартиросяна, какая самая большая знаменитость в его телефонной книжке.

"У меня есть номер Владимира Александровича Зеленского. Это как раз самая большая звезда из мира шоу-бизнеса и из мира политики. По крайней мере, в этом году. Так как Владимир стал президентом в этом году, и это была самая резонансная новость".

Владимир Зеленский 24 Канал

Тогда ведущий спросил у комика: "Как только эта классная новость произошла с Зеленским (победа на выборах Украины), вы направили ему смску?".

"Нет. Я адекватный человек. Я же понимаю, что прошло очень много лет со времен КВН. Тем более, он очень занятой уже человек. Что с того, что он играл с нами когда-то в КВН. Это же не значит, что он теперь должен всю жизнь в таком режиме существовать. У него сейчас серьезные проблемы по руководству огромной страной и даже отнимать эти 10 секунд у него было бы очень неадекватно. Но я позвонил его друзьям".

Гарик Мартиросян VM

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