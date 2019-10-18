"У него маленькое хозяйство": в сети всплыли старые откровения Седоковой о Тищенко

В сети всплыл и снова начал обсуждаться сюжет, в котором певица Анна Седокова говорит, что у депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "самое маленькое в Киеве хозяйство".

Видео за 2013 год, опубликованное на YouTube ТСН, в последние недели снова набирает комментарии и просмотры.

Тогда скандал между Седоковой и Тищенко разгорелся после ее провокационного сообщения в Twitter.

"Ты говоришь,что я шлюха? Тогда давай, попробуй меня купи", – вызывающе написала певица в сети. Тищенко отреагировал на эту провокацию и заявил, что особо больших денег ночь с Седоковой не стоит. Он бы выложил бы за удовольствие $ 1000, как и за "любую другую проститутку".

Николай Тищенко Скрин с видео

Тищенко скандалил с Седоковой Скрин с видео

Комментарий очень задел певицу, и в ответ она разразилась обвинениями в своих социальных сетях. Самым веским аргументом против Тищенко звезда посчитала то, что у него самого нечем похвастаться: размеры "достоинства" у мужчины оставляют желать лучшего.

Седокова посмеялась над ресторатором Скрин с видео

"Да что ж это такое сегодня! Теперь киевские рестораторы с самым малюсеньким "хозяйством" в Киеве пытаются как-то привлечь к себе внимание", — написала тогда Седокова.

В последние недели под видео начали появляться свежие комментарии: "Что маленькое точно,так это мозг у Седаковой", "Вовремя видос скинули ! Нужно сейчас его спросить об этом в Раде!", "Госпадиии. Взрослый мужчина и говорит о размере. Да уж. И все таки хотелось думать,что он поумнее", ""Когда говорят, что размер не имеет значения, значит все плохо", "Ну труба вообще!! Не о чем говорить больше?".

Как писал OBOZREVATEL, Николай Тищенко, который прошел в Верховную Раду по мажоритарке, взял себе в помощники 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

Журналист нашего издания познакомился с 22-летней помощницей нардепа, которая ранее участвовала в отборе проекта "Мисс Украина", и взял у нее эксклюзивное интервью.

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