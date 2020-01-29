"У нее был такой прилив сил!" Гармаш рассказал о последних минутах умершей Волчек

Советский и российский актер Сергей Гармаш вспомнил, что перед смертью у Галины Волчек как будто открылось второе дыхание и был прилив сил.

Об этом артист рассказал в интервью МК.

Сергей Гармаш rg.ru

Так, Гармаш рассказал, что состояние здоровья Волчек летом было гораздо хуже, чем в декабре (актриса умерла 26 декабря).

"Галина Борисовна до такой степени не позволяла себе думать о смерти и так любила жизнь, что ушла легко… Как это не ужасно звучит, но я рад, что ее уход был именно таким: она сделала вздох на даче, в результате чего потеряла сознание, и не видела ни реанимации, ни врачей, ничего. Удивительное дело: ее состояние здоровья летом было гораздо хуже, чем в конце ноября, в декабре. У нее как будто открылось второе дыхание, в свой день рождения (19 декабря) у нее был такой прилив сил! В этот день я отъехал, а потом вернулся, когда уже все разошлись. В ложе были настежь открыты двери, мы остались с Машковым, были с ним в одинаковых черных пальто. И я ему говорю: "Вова, давай бросим этот театр, пойдем работать к ней охранниками. Делать нефиг, вставать будем поздно". Машков, который любит такие шутки, тут же подхватил: "Заберем директора, сделаем ЧОП. Будем с ней везде ездить, в карты играть, виски пить…" Она смеялась, как ребенок", – говорит Гармаш.

Галина Волчек РИА Новости

Также актер признался, что сейчас иногда разговаривает с Волчек:

"По хронологии выходит так: она приехала из театра, и не прошло суток, как она ушла в бессознательное состояние. И это факт того, что до последнего своего часа Галина Борисовна жила здесь, в театре. Когда теперь я разговариваю с ней, мало того, что я у нее прошу помощи перед спектаклем, думаю о ее замечаниях, которые она бы сделала мне. Прожив 30 лет вместе, нетрудно ее услышать".

Галина Волчек livekuban.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких.

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