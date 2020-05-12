У Навки и Пескова коронавирус: кого из знаменитостей они могли заразить

Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, сообщила о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.

Так, подробностями она поделилась с изданием Daily Storm. По словам фигуристки, сейчас они с мужем находятся под контролем врачей и чувствуют себя намного лучше.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка Фото: versiya.info

"Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", – рассказала Навка.

Кроме того, фигуристка добавила, что они решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка с детьми Фото: instagram/tatiana_navka

"Мы решили лечь в больницу, чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", – отметила Навка.

Вскоре дочь Пескова Елизавета высказалась о своем состоянии после госпитализации отца. По словам девушки, она виделась с ним десять дней назад.

Дочь Пескова Елизавета Фото: .instagram/lisa_peskova

"Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день... Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Но, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьёзность ситуации", – заключила она.

Напомним, что незадолго до госпитализации Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка посетили день рождения сестры Игоря Крутого Аллы. К слову, на праздновании юбилея женщины были также Лев Лещенко и Надежда Бабкина, у которых ранее обнаружили коронавирус. Однако не известно, могли ли супруги тесно контактировать со знаменитостями.

Лев Лещенко и Надежда Бабкина

В зоне риска оказались многие знаменитости, которые также присутствовали на торжестве: Ани Лорак, Игорь Николаев, Александр Ревва, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Димаш Кудайбергенов, Александр Серов и другие звезды.

Ани Лорак, Лера Кудрявцева и Николай Басков

Также это касается Анастасии Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышова. Ведь он – не только партнер Татьяны Навки по ледовому шоу. Знаменитости дружат семьями.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: instagram/a_zavorotnyuk

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом COVID-19 и находится в больнице.