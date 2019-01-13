''У нас шведская семья!'' Мужа Тодоренко застукали в объятьях другой

Российского певца Влада Топалова, который является мужем телеведущей Регины Тодоренко застукали в объятиях красотки. Модель и светская львица Кира Арсенина опубликовала видео в Instagram, где она нежно прижимается к Топалову.

Пользователи сети сразу начали критиковать девушку, напомнив ей, что у певца есть жена и ребенок.

24СМИ

Пользователи сети отметили, что Арсенина странно прижимается к Топалову. А на вопрос являются ли они парой, девушка саркастично ответила, что теперь они "шведская семья".

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно стали родителями. Артистка родила сына в одной из государственных больниц в Москве.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась целая волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задают вопросы относительно малыша, однако они их игнорировали. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении.

Вскоре Топалов трогательно высказался о том, как чувствует себя в роли отца.

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