Отец умершей Фриске рассказал об огромном долге

Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что он погасил долг перед благотворительной организацией "Русфонд", которая требовала от семьи артистки 21 млн рублей.

Он отметил в эфире программы "Звезды сошлись" на канале "НТВ", что рассчитаться с фондом ему помог человек из шоу-бизнеса.

Жанна Фриске

"Все погашено. Слава богу, что все закончилось. Мы оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег тогда. Один человек нам очень помог, из шоу-бизнеса. Не буду говорить, кто он. Долг был в районе 22 млн рублей", — пояснил Владимир Фриске.

Жанна Фриске с отцом ВокругТВ

По его словам, представитель шоу-бизнеса помог в память о его дочери. Однако родителям певицы также пришлось продать имущество и взять в долг 1.8 млн рублей, чтобы рассчитаться с "Русфондом".

Родители Жанны Фриске

Рак мозга у Жанны Фриске был обнаружен в 2013 году и благотворительная организация "Русфонд" собрала более 69 млн рублей на лечение звезды. После смерти артистки в 2015 году разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, суд принял решение, что наследники Жанны Фриске должны вернуть более 21 млн рублей пожертвований.

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