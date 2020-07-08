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У Нагиева обнаружилась внебрачная дочь: как она выглядит

Ева Романова
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3,4 т.
Дмитрий Нагиев (фото: Novostivmire)

Дмитрий Нагиев (фото: Novostivmire).

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев скрывал от своей супруги Наталии Коваленко тайную дочь. Дочь Нагиева проживает со своей матерью Анной Спектор в коттедже, который артист им подарил.

Девочке якобы недавно исполнилось восемь лет и ее зовут Мирослава. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда".

Вероятная дочь Нагиева живет вместе со своей матерью в коттедже под Москвой в поселке Княжье Озеро. Там несколько лет назад Нагиев купил готовый двухэтажный дом с 4 спальнями площадью 265 кв. м. Подобные дома в этом поселке стоят около 30 млн рублей.

Нагиев и его внебрачная дочь Мира

Нагиев и его внебрачная дочь Мира Комсомольская правда

Отмечается, что дочь Дмитрия Нагиева очень похожа на своего отца. Он признал ее официально и Мира носит фамилию Нагиева. Ее мать, Анна Спектор, старается не афишировать свою личную жизнь, у нее нет аккаунтов в социальных сетях.

СМИ также сообщили, что Нагиев встречается с Анной Спектор более 15 лет. Ей 45 лет, она давняя поклонница актера. Нагиев часто ездил в сопровождении Анны на гастроли, а также якобы в честь нее он назвал свой благотворительный фонд "Анна".

Вероятная любовница Нагиева Анна Спектор

Вероятная любовница Нагиева Анна Спектор Тeleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Нагиев, который не привык афишировать свою личную жизнь, рассказал о любимой женщине. Он также объяснил, почему ранее скрывал возлюбленную

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