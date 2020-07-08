У Нагиева обнаружилась внебрачная дочь: как она выглядит

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев скрывал от своей супруги Наталии Коваленко тайную дочь. Дочь Нагиева проживает со своей матерью Анной Спектор в коттедже, который артист им подарил.

Девочке якобы недавно исполнилось восемь лет и ее зовут Мирослава. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда".

Вероятная дочь Нагиева живет вместе со своей матерью в коттедже под Москвой в поселке Княжье Озеро. Там несколько лет назад Нагиев купил готовый двухэтажный дом с 4 спальнями площадью 265 кв. м. Подобные дома в этом поселке стоят около 30 млн рублей.

Нагиев и его внебрачная дочь Мира Комсомольская правда

Отмечается, что дочь Дмитрия Нагиева очень похожа на своего отца. Он признал ее официально и Мира носит фамилию Нагиева. Ее мать, Анна Спектор, старается не афишировать свою личную жизнь, у нее нет аккаунтов в социальных сетях.

СМИ также сообщили, что Нагиев встречается с Анной Спектор более 15 лет. Ей 45 лет, она давняя поклонница актера. Нагиев часто ездил в сопровождении Анны на гастроли, а также якобы в честь нее он назвал свой благотворительный фонд "Анна".

Вероятная любовница Нагиева Анна Спектор Тeleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Нагиев, который не привык афишировать свою личную жизнь, рассказал о любимой женщине. Он также объяснил, почему ранее скрывал возлюбленную