У Началовой был рак: вскрылись новые обстоятельства смерти певицы

Российская певица Юлия Началова незадолго до смерти боролась с онкологическим заболеванием – лимфомой.
Об этом рассказал в интервью "Комсомольской правде" телеведущий Егор Иващенко, который дружил с артисткой и был ее подопечным на шоу "Один в один".
"Мне показалось, что общение со мной стало для Юли своеобразной исповедью. Мне кажется, она предчувствовала свой уход. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать. Даже родителям не всегда расскажешь", – признался Иващенко.
По его словам, Началова всегда говорила о страшных вещах с детской непосредственностью и улыбкой на губах.
"Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации. Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание. С ее слов, врачи диагностировали лимфому на ранних стадиях, поэтому она справилась с ней достаточно быстро", – уточнил телеведущий.
Юлия Началова и Егор Иващенко
Instagram@julianachalova
Он предположил, что у Юлии мог быть ослаблен иммунитет после химиотерапии, хотя Иващенко не уверен, проходила ли певица эту процедуру, и как в целом она боролась с этой болезнью.
"Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь. Разговор был примерно месяц назад. Видимо, она чувствовала, что приближается непростой этап в ее жизни, но и как и все мы, не предполагала такой печальный исход. Думаю, Юля отдавала всю себя зрителям, порой закрывая глаза на свое здоровье. Она, конечно, проходила реабилитацию, наблюдалась у врачей, но все равно ставила сцену выше своего здоровья", – подчеркнул Иващенко.
На канале @tvrussia сейчас в эфире 2 тур @odin_v_odin_show . Мой подопечный @ivashche Георгий Иващенко , попытается перевоплотиться в Аллу Борисовну Пугачеву 👌 Один из самых сложных образов в истории шоу #одинводин ! @ivashche , солнышко !!! Удачи тебе !!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Ох , это будет не просто ! ) Но мы очень старались 🙌❤️🙏 #юлияначалова #россия1 #мосфильм @weitmedia
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была госпитализирована 11 марта из-за резкого подъема уровня сахара в крови и подагры.
Из-за ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у певицы.
16 марта Началову срочно прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Результатом смерти назвали отек легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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