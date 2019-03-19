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У Началовой был рак: вскрылись новые обстоятельства смерти певицы

9.7тЧитать материал на украинском

Российская певица Юлия Началова незадолго до смерти боролась с онкологическим заболеванием – лимфомой.

Об этом рассказал в интервью "Комсомольской правде" телеведущий Егор Иващенко, который дружил с артисткой и был ее подопечным на шоу "Один в один".

"Мне показалось, что общение со мной стало для Юли своеобразной исповедью. Мне кажется, она предчувствовала свой уход. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать. Даже родителям не всегда расскажешь", – признался Иващенко.

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По его словам, Началова всегда говорила о страшных вещах с детской непосредственностью и улыбкой на губах.

"Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации. Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание. С ее слов, врачи диагностировали лимфому на ранних стадиях, поэтому она справилась с ней достаточно быстро", – уточнил телеведущий.

Юлия Началова и Егор Иващенко

Юлия Началова и Егор Иващенко

Instagram@julianachalova

Он предположил, что у Юлии мог быть ослаблен иммунитет после химиотерапии, хотя Иващенко не уверен, проходила ли певица эту процедуру, и как в целом она боролась с этой болезнью.

"Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь. Разговор был примерно месяц назад. Видимо, она чувствовала, что приближается непростой этап в ее жизни, но и как и все мы, не предполагала такой печальный исход. Думаю, Юля отдавала всю себя зрителям, порой закрывая глаза на свое здоровье. Она, конечно, проходила реабилитацию, наблюдалась у врачей, но все равно ставила сцену выше своего здоровья", – подчеркнул Иващенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Теги
ракболезньшоу-бизнес
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