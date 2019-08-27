У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: в окружении актрисы высказались о ее болезни

Недавно ряд СМИ сообщил, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, сыгравшей главную роль в телесериале "Моя прекрасная няня", обнаружили рак.

Так, поклонники мгновенно забили тревогу, и засыпали звезду комментариями и вопросами в сети. Сама Заворотнюк слухи о страшном диагнозе пока никак не прокомментировала. Однако близкий друг семьи, тренер и фигурист Илья Авербухов поспешил опровергнуть их.

"Пишут какие-то глупости. Ничего подобного о болезни никто у нас не говорил. Это непроверенные слухи", — процитировало Авербухова издание "КП".

Анастасия Заворотнюк Фото: politeka.net

Также менеджер актрисы Марина подтвердила, что новости об онкологии Анастасии чистая ложь, и сейчас она вместе с мужем отдыхает в Италии. В свою очередь звезда "Моей прекрасной няни" актер Сергей Жигунов уверен, что Заворотнюк не стала бы шутить со здоровьем.

"Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая", — заявил Жигунов в комментарии для Teleprogramma.pro.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк Фото: teleprogramma.pro

Кроме того, концертный директор Анастасии Стас Христов отметил, что вскоре Заворотнюк даст большое интервью, в котором сама расскажет о том, действительно ли она больна.

"В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя все расскажет, поулыбается. Идет рабочий процесс", — рассказал Христов изданию TV.ua.

Анастасия Заворотнюк Фото: teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", диагностировали онкологическое заболевание.

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