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У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня

1.5т Читать материал на украинском

Недавно ряд СМИ сообщил, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, обнаружили рак. Так, артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Ее старшая дочь актрисы "исчезла" из соцсетей, а телефон супруга выключен уже несколько дней. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядит Заворотнюк сегодня.

У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня
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У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня
У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня
У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня
У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня
У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня
У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня
У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня

В апреле Заворотнюк присутствовала на открытии ювелирного салона в Ереване, где у нее заметили шрам на шее.

У "Моей прекрасной няни" заподозрили рак: как она выглядит сегодня

Как писал OBOZREVATEL, у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", диагностировали онкологическое заболевание.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пусть выздоравливает няню она хорошо сыграла ее роль
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