МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

У министра культуры Украины умерла мать

1.1тЧитать новость на украинском

Умерла мать министра культуры Украины Евгения Нищука.

Анна Алексеевна Нищук скончалась вечером 11 июля, сообщается на сайте Минкультуры.

"Очень тяжело терять родных и близких людей, а смерть матери – самая большая трагедия в жизни каждого человека. Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования по поводу утраты самого родного в мире человека. Скорбим вместе с вами, света и вечная ей память..." – отметили в министерстве.

Новости
Умерла самая старая женщина Европы

mincult.kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября 2016 года после продолжительной болезни умерла 43-летняя жена Евгения Нищука – Оксана Батько-Нищук.

Персона
Евгений Нищук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги