У министра культуры Украины умерла мать

Умерла мать министра культуры Украины Евгения Нищука.
Анна Алексеевна Нищук скончалась вечером 11 июля, сообщается на сайте Минкультуры.
"Очень тяжело терять родных и близких людей, а смерть матери – самая большая трагедия в жизни каждого человека. Выражаем свои искренние и глубокие соболезнования по поводу утраты самого родного в мире человека. Скорбим вместе с вами, света и вечная ей память..." – отметили в министерстве.
mincult.kmu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября 2016 года после продолжительной болезни умерла 43-летняя жена Евгения Нищука – Оксана Батько-Нищук.