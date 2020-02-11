"Мое сердце разрывается": у Миллы Йовович тяжело заболела новорожденная дочь

Голливудская актриса Милла Йовович, которая в ночь на 3 февраля родила третью дочку, рассказала, что у новорожденной диагностировали тяжелую форму желтухи.

Так, по словам звезды, она уже на протяжении недели периодически находится в больнице, где каждый день у малышки берут анализ крови на антитела. И от этого у актрисы "сердце разрывается". Об этом Йовович сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив к публикации фото с 4-летней дочерью Дашиэль и новорожденной Ошин.

Мила Йовович с новорожденной Ошин Фото: instagram/millajovovich

Дочери Йовович: 4-летняя Дашиэль и новорожденная Ошин Фото: instagram/millajovovich

"В Ошин трудный случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику и выхаживать ее всю неделю. У бедной малютки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше", – рассказала Йовович.

Мила Йовович с семьей Фото: instagram/millajovovich

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Милла Йовович признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. За девять месяцев она поправилась на 22 килограмма, из-за чего ей было сложно передвигаться.

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