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11 февраля • обновлено в 13:59
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"Мое сердце разрывается": у Миллы Йовович тяжело заболела новорожденная дочь

1.9т
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Голливудская актриса Милла Йовович, которая в ночь на 3 февраля родила третью дочку, рассказала, что у новорожденной диагностировали тяжелую форму желтухи.

Так, по словам звезды, она уже на протяжении недели периодически находится в больнице, где каждый день у малышки берут анализ крови на антитела. И от этого у актрисы "сердце разрывается". Об этом Йовович сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив к публикации фото с 4-летней дочерью Дашиэль и новорожденной Ошин.

Мила Йовович с новорожденной Ошин

Мила Йовович с новорожденной Ошин

Фото: instagram/millajovovich

Дочери Йовович: 4-летняя Дашиэль и новорожденная Ошин

Дочери Йовович: 4-летняя Дашиэль и новорожденная Ошин

Фото: instagram/millajovovich

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"В Ошин трудный случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику и выхаживать ее всю неделю. У бедной малютки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше", – рассказала Йовович.

Мила Йовович с семьей

Мила Йовович с семьей

Фото: instagram/millajovovich

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Милла Йовович признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. За девять месяцев она поправилась на 22 килограмма, из-за чего ей было сложно передвигаться.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Милла Йовович
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