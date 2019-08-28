"У меня муж актер": СМИ узнали о тайном занятии жены Кошевого

На торжественных мероприятиях посвященных Дню Независимости Украины первая леди Елена Зеленская появилась в белом платье от украинского бренда PICO. Как выяснили СМИ, основательницей и дизайнером этой марки является Ксения Кошевая – супруга актера "Студии Квартал 95" Евгения Кошевого.

Зеленская обратилась к Кошевой за помощью за несколько дней до праздника и попросила сшить платье в сжатые сроки. Об этом сообщает "КП в Украине".

Сама Кошевая не рассказывает и не афиширует то, что является супругой комика. Когда журналисты спросили, почему Зеленская обратилась именно к ней, та ответила, что их мужья раньше работали вместе.

На вопрос о том, кем работает ее супруг, Кошевая ответила - актером.

"В общем, это Женя Кошевой. Я особо не люблю этим хвастаться и не пользуюсь тем, что я жена известного человека", - сказала дизайнер.

Она отметила, что первая леди обратилась к ней за несколько дней до Дня Независимости.

"Нам показали картинку, как наряд примерно должен выглядеть. Пошив платья с двумя примерками занял два с половиной дня. Это был очень срочный и достаточно сложный заказ. Были пожелания и предпочтения по фасону, длине рукава, длине подола. Поэтому Лена ко мне и обратилась", - сообщила Кошевая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская уже неоднократно выбирала белую гамму на торжественные мероприятия. Недавно она встретила супругу премьер-министра Израиля в сдержанном светлом платье и туфлях-лодочках.

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