У мамы Кудрявцевой случился инсульт во время отдыха в Крыму

Ольга Веркалец Люди 19:56, 25.08.2020

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что у ее мамы Александры случился инсульт в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала звезда на своей странице в Instagram. По ее словам, мать уехала отдыхать к другой дочери в Алушту и даже хотела посетить концерт Сергея Лазарева.

Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт
Instagram Леры Кудрявцевой

"Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не понимаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся", – поделилась волнениями Кудрявцева.

Сейчас мама телеведущей находится в реанимации в Крыму. Кудрявцева хотела забрать женщину в Москву, но ее запретили перевозить. Поэтому за Александрой ухаживает сестра Леры.

Мама Леры Кудрявцевой находится в больнице в Крыму
Instagram Леры Кудрявцевой

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, адвокат Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев врал о состоянии здоровья и инсульте актера. На самом деле медики Боткинской больницы диагностировали у артиста повторные транзиторные ишемические атаки.

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