У мамы Кудрявцевой случился инсульт во время отдыха в Крыму

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что у ее мамы Александры случился инсульт в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала звезда на своей странице в Instagram. По ее словам, мать уехала отдыхать к другой дочери в Алушту и даже хотела посетить концерт Сергея Лазарева.

Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт Instagram Леры Кудрявцевой

"Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не понимаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся", – поделилась волнениями Кудрявцева.

Сейчас мама телеведущей находится в реанимации в Крыму. Кудрявцева хотела забрать женщину в Москву, но ее запретили перевозить. Поэтому за Александрой ухаживает сестра Леры.

Мама Леры Кудрявцевой находится в больнице в Крыму Instagram Леры Кудрявцевой

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