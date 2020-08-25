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У мамы Кудрявцевой случился инсульт во время отдыха в Крыму

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Лера Кудрявцева сообщила, что у ее мамы случился инсульт

Лера Кудрявцева сообщила, что у ее мамы случился инсульт.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что у ее мамы Александры случился инсульт в оккупированном Крыму.

Об этом рассказала звезда на своей странице в Instagram. По ее словам, мать уехала отдыхать к другой дочери в Алушту и даже хотела посетить концерт Сергея Лазарева.

Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт

Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт Instagram Леры Кудрявцевой

"Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не понимаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся", – поделилась волнениями Кудрявцева.

Сейчас мама телеведущей находится в реанимации в Крыму. Кудрявцева хотела забрать женщину в Москву, но ее запретили перевозить. Поэтому за Александрой ухаживает сестра Леры.

Мама Леры Кудрявцевой находится в больнице в Крыму

Мама Леры Кудрявцевой находится в больнице в Крыму Instagram Леры Кудрявцевой

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, адвокат Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев врал о состоянии здоровья и инсульте актера. На самом деле медики Боткинской больницы диагностировали у артиста повторные транзиторные ишемические атаки.

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